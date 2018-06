‘Tungstênio’, de Heitor Dhalia, ganha seu primeiro trailer; veja

O filme Tungstênio, adaptado dos quadrinhos de Marcello Quintanilha, já tem data para estrear: 10 de maio. Veja o primeiro trailer da produção:

A obra é protagonizada por Fabrício Boliveira, Samira Carvalho, Zé Dumont e Wesley Guimarães, com narração de Milhem Cortaz. A direção é de Heitor Dhalia, com roteiro do próprio Quintanilha, Marçal Aquino e Fernando Bonassi.

Tungstênio, a graphic novel, tem foco em personagens pobres e de classe média baixa: um policial, um ex-militar reformado, pescadores, malandros. A coloquialidade das falas é de espantar – a tradução francesa ganhou o prêmio de melhor história policial no festival de Angouleme, o mais importante do mundo na área dos quadrinhos.

A trama aparentemente banal acaba ganhando novos contornos com acontecimentos inesperados e reações explosivas.

O filme, que se passa em Salvador, tem produção da Paranoid, coprodução da Globo Filmes e Canal Brasil, e distribuição da Pagu Pictures.