Tulipa Ruiz se despede do álbum ‘Dancê’ com dois shows em São Paulo

Por Pedro Rocha, especial para o Estado

Fazia tempo que a cantora Tulipa Ruiz queria reunir, no palco, todo o time que a ajudou a produzir o disco Dancê, de 2015, que rendeu a ela um Grammy Latino de melhor álbum pop brasileiro. “Meu sonho desde o começo foi fazer um show com todo mundo, para poder tocar e ritualizar o disco inteiro.”

Agora, o sonho da cantora vai se concretizar. Depois de anos na estrada, o disco Dancê vai se despedir dois palcos com dois shows, em São Paulo, neste final de semana, nos dias 8 e 9 no Sesc Pompeia. Todos os convidados do álbum estarão por lá: João Donato, Metá Metá, Felipe e Manoel Cordeiro e PLIM (Sergio Machado).

“Durante a turnê do Dancê não aconteceu de juntar todas as participações por conta da agenda de shows de cada um”, explica a cantora ao Estado. “Tive a sorte de receber o Donato no Circo Voador mas ainda não tinha feito show com os outros. Ou seja, as músicas que eles gravaram não rolava nos shows, porque só faziam sentido com a presença deles.”

Para Tulipa, realizar estes dois shows vai ter uma sensação de “ritual”. “De encerrar um ciclo na prática e na celebração”, diz. “Para mim é muito simbólico encerrar esta turnê em show que reúne as pessoas que fizeram esse disco comigo.”

O Dancê vai dominar todo o show. Fãs da cantora não devem esperar, nesta apresentação, músicas do seu disco mais recente, TU, lançado este ano. “O Dancê ocupará a maior parte desse show, combinado com as músicas dos meus convidados maravilhosos”, afirma Tulipa. “Mas a turnê do TU seguirá, porque tem vários lugares que eu ainda não fui com ela.”

Passados os shows do Dancê, a cantora deve focar no lançamento de novos clipes do TU, como para a música Pedrinho, que, segundo ela, vai reunir alguns Pedros que a enchem de inspiração. Em seguida, ela deve começar a produção de um novo trabalho. “Ano que vem tem disco novo e logo mais eu começo a pensar nele.”

TULIPA RUIZ – TURNÊ ‘DANCÊ’

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93. Tel. 3871-7700. Sáb., 21h30. Dom., 18h30. R$ 30.