Trem de alta velocidade rosa em homenagem a Hello Kitty circulará pelo Japão

O Japão inaugurou nesta terça-feira o novo trem de alta velocidade Hello Kitty, todo rosa e decorado com motivos da personagem mundialmente famosa, que começará a circular no sábado, 30, em várias linhas da rede Shinkansen.

Este trem especial circulará por três meses no trecho Osaka-Fukuoka, no oeste do Japão.

Os vagões deste comboio com formas aerodinâmicas darão boas-vindas aos passageiros com poltronas violetas e rosa e com encostos de cabeça brancos decorados com imagens da Hello Kitty.

Os viajantes poderão levar uma lembrança tirando fotos com uma grande reprodução da personagem cult, idealizada no início dos anos 1970 por uma criadora da empresa Sanrio, em um espaço dedicado a esse propósito e completamente rosa.

O trem também inclui um vagão-loja cheio de produtos da famosa pessoa. (AFP)