Trailer de ‘A Maldição da Freira’ é assustador, prepare-se para noites mal dormidas

Com estreia marcada para 15 de novembro, o terror A Maldição da Freira é baseado em uma história verídica, ocorrida em 1960. O trailer dá uma ideia do que esperar do filme, confira.

Dirigido por Aislinn Clarke, que assina o roteiro junto com Martin Brennan e Michael B. Jackson, longa mostra os padres Thomas Riley e John Thornton sendo envidados, pelo Vaticano, para investigar um evento milagroso em um lar irlandês com órfãs grávidas solteiras e mulheres com distúrbios mentais.

Já no local, os religiosos entram em contato com uma das adolescentes, que está grávida, mas que apresenta sinais de possessão demoníaca. E aí a trama segue por um caminho tenebroso, pois eles descobrem algo terrível – algumas portas não devem ser abertas.