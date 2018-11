‘Toy Story 4’ estreia em junho de 2019 e ganha um divertido trailer promocional

Com estreia marcada para junho de 2019, a animação Toy Story 4 ganha um pequeno trailer divertido, só para se ter uma ideia do que vem por aí.

Na história desse quarto filme, Woody mostra que sua prioridade é cuidar de sua criança, seja Andy ou Bonnie. Mas eis que certo dia Bonnie coloca um novo brinquedinho na roda, o tal do Garfinho, que é bem diferente dos outros amigos. Muitas aventuras virão com esse novo amiguinho no meio da turma, que é velha conhecida de todos.

A direção do longa é assinado por Josh Cooley, com produção de Jonas Rivera e Mark Nielsen.

CURIOSIDADES DA FRANQUIA:

Toy Story, lançado em 22 de novembro de 1995 e foi o primeiro longa-metragem de animação feito por computador e também a maior bilheteria daquele ano. O filme foi nomeado para três Oscars e dois Globos de Ouro.

Toy Story 2 é o primeiro filme a ser inteiramente criado, masterizado e exibido digitalmente. Foi também a primeira sequência animada a ter mais bilheteria do que a seu primeiro filme nos EUA, Reino Unido e Japão, tornando-se a maior bilheteria de 1999. Ganhou o Globo de Ouro de melhor filme – comédia ou musical . Ganhou um Grammy de melhor música escrita para filmes, televisão ou outros meios visuais.

Toy Story 3 , lançado em 2010, ganhou o Oscar de melhor filme de animação e melhor canção original e também um Globo de Ouro e o Bafta como melhor filme de animação. Foi o segundo filme da Pixar a ser indicado ao Oscar de melhor filme.