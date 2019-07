Tove Lo e Boy Pablo se juntam ao line-up do Popload Festival 2019

O Popload Festival 2019 anunciou duas novas atrações para o evento em 15 de novembro: a cantora pop sueca Tove Lo e o projeto indie norueguês Boy Pablo.

Eles completam o lineup ao lado de Patti Smith, The Raconteurs, Hot Chip, Beirut, Khruangbin, Little Simz, Luedji Luna e do bloco Ilê Aiyê.

O festival será realizado em 15 de novembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Os ingressos, já no segundo lote, custam R$ 480 (inteira). As meias-entradas estão no terceiro lote (R$ 290). A pista premium custa R$ 800.

A cantora e compositora Tove Lo já concorreu ao Globo de Ouro e ao Grammy com seu pop enigmático. Em 2013, assinou com a Universal Music e lançou seu disco de estreia, Queen of the Clouds (2014), com os hits Talking Body, Moments e Habits (Stay High), que ficou em terceiro lugar no Top 100 da Billboard. Fez colaborações com Charli XCX, Alma, Nick Jonas, Flume e Major Lazer. Seu quarto disco, Sunshine Kitty, está previsto para ser lançado até novembro deste ano. Deste trabalho já conhecemos o single Glad He’s Gone.

Como todo representante do “bedroom-pop”, Nicolás Pablo Rivera Muñoz, de 19 anos e ascendência chilena, compõe, grava e produz a maioria de suas músicas sozinho, tocando com a banda (formada por seus amigos da época do colégio) em apresentações ao vivo. Ele fundou o Boy Pablo em 2015 e ficou conhecido na cena independente com a música Everytime, de 2017, e Losing You veio na sequência. A Pitchfork afirmou na ocasião que eles eram “uma das bandas novas mais legais do planeta”. O grupo só começou a fazer shows fora da Noruega no ano passado, com uma turnê esgotada nos Estados Unidos e em festivais grandes neste ano, como Coachella, Primavera Sound, Lollapalooza Chicago e Corona Capital. No final de 2018 saiu Soy Pablo, seu segundo EP.

Promoção

O Boy Pablo toca em uma ação especial do energético TNT. Segundo a produção, as primeiras mil pessoas que passarem pelo espaço da bebida dentro do festival ganham o ingresso para o show, realizado após o festival, no Auditório do Memorial.

O TNT Energy Drink também oferece 40% de desconto nos ingressos para o festival em uma promoção limitada com início nesta terça, 16, até às 23h30 de domingo, 21 de julho. O desconto não é cumulativo com outras promoções e/ou descontos legais e é sujeito à taxa de conveniência no site ticketload.com.

Serviço

POPLOAD FESTIVAL 2019

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Data: Sexta-feira, 15 de novembro de 2019

Abertura das portas: 10h

Início dos shows: 11h

Local: Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP – CEP: 01156-001).

Capacidade: 15 mil pessoas

INGRESSOS: