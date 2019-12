Show ‘Roberto Carlos em Jerusalém 3D’ chega aos cinemas e terá presença do cantor

Com direção de Jayme Monjardim, o show que Roberto Carlos fez em Jerusalém, em 2011, será exibido nos cinemas, desta segunda, 2. Aliás, nesta primeira sessão, o rei estará presente na sala Odeon, no Rio de Janeiro, para acompanhar a exibição.

Gravado em um palco de mais de mil metros quadrados, no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), que fica junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém, apresentação fez parte do Projeto Emoções Jerusalém.

Para essas exibições nos cinemas, show ganhou mais 17 minutos de cenas inéditas de bastidores, que serão exibidas em 2D no início da projeção. Os ingressos já estão à venda pelos sites dos cinemas participantes e pelo Ingresso.com. A região Sudeste é a que terá mais apresentações, são 111 programadas, e só no Estado de São Paulo, serão 73 apresentações em 23 cidades.

No material de divulgação, um depoimento de Roberto Carlos: “Quando cantei pela primeira vez na rádio Cachoeiro, aos nove anos, jamais pensei que uma coisa assim pudesse acontecer na minha vida. Fiquei sinceramente emocionado”.

A apresentação também mostra a viagem de Roberto Carlos à Jerusalém, incluindo sua passagem por locais históricos como a Basílica do Santo Sepulcro, onde tiveram que gravar às 5h da manhã para não atrapalhar a visitação dos turistas durante o dia.

