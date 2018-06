Série de eventos no Sesc Pompeia discute diversidade, imigração e direitos humanos

O Sesc Pompeia realiza a partir desta quinta-feira, 11, a primeira edição do Boteco de Férias, evento com atividades que pretendem discutir temas como migração, etnias, culturas indígena e africana, gordofobia e direitos humanos. São palestras, oficinas e encontros com pensadores e artistas brasileiros e estrangeiros, que vão até o dia 24 de fevereiro – tudo tem entrada gratuita, basta retirar os ingressos no local.

O primeiro evento é um bate papo com a pesquisadora e ativista Djamila Ribeiro, sobre local de fala e escrita acadêmica, nesta quinta-feira, às 19h30.

Entre outras atividades programadas, está um papo com o grupo de rap indígena Brô MCs e com Kunumi MC, que fazem músicas em português e guarani para discutir questões históricas (23/2, às 19h30).

