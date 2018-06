São Paulo recebe evento dedicado para a literatura feita por mulheres

A literatura feita por mulheres será celebrada no Galpão do Sesc Ipiranga, em São Paulo, com o projeto Heroínas Reais. O evento vai do dia 17 de fevereiro a 1.º de abril, e pretende, segundo a organização, fazer um panorama histórico, desde o século XVI até os dias atuais, da literatura feminina (veja a programação completa abaixo).

Entre os nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Clara Averbuck, Amara Moira, Noemi Jaffe, entre outras. O evento terá bate-papos, oficinas, apresentações de música e atividades para crianças e adolescentes (meninas e meninos).

Todas as atividades são gratuitas.

Veja a programação:

Heroínas Reais

Projeto de Literatura que desbrava o protagonismo feminino na história do Brasil.

Quando: de 17/2 a 1/4

Local: diversos espaços da Unidade

Quanto: todas atividades gratuitas

Contação de Histórias

Histórias de Heroínas Reais

Com Coletivo Cafuzas, dedicado a pesquisar as culturas indígenas, africanas e afro-brasileiras com foco nas narrativas orais e escritas.

Quando: de 3/2 a 3/3, sábados às 17h (exceto 10/2).

Local: Praça do Livro)

Histórias Extraordinárias (com Núcleo História de Comadres)

Contações baseadas no livro “Extraordinárias – Mulheres que Revolucionaram o Brasil”, de Duda Porto de Souza e Aryane Cararo.

Quando: de 10/3 a 31/3, sábado às 17h

Local: Praça do Livro

Oficina

Fantásticas – Criação de Personagem (com Clara Averbuck e Eva Uviedo)

Roda de conversa seguida de uma oficina de ilustração as meninas têm uma nova percepção de seus poderes e criam seus alter egos.

Quando: 17/2, sábado às 14h30.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Retratos Incríveis (com Fran Junqueira)

Oficina prática de retratos/autorretratos e sobre os diversos tipos de registro, das fotografias digitais às pinturas antigas.

Quando: 24/2, sábado às 14h30.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Escrita de Cordel (com Jarid Arraes)

Técnicas de como escrever seu próprio cordel, propondo contar a história de uma Heroína Negra que inspire o participante (alguém da família, uma professora ou uma mulher que é referência profissional, por exemplo).

Quando: 10/3, sábado às 14h30.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Desprincesamento (com Larissa Gandolfo e Marina Desimone)

Construção (e desconstrução) das heroínas tais como as conhecemos e apresentação de heroínas reais.

Quando: 17/3, sábado às 14h30.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Mediação de Leitura

Coletivo Cafuzas

Histórias de mulheres que transformaram o Brasil.

Quando: de 18/2 a 4/3, domingos às 17h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Núcleo História de Comadres

Histórias de mulheres que transformaram o Brasil.

Quando: de 11/3 a 1/4, domingos às 17h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Bate-papo

Clara Averbuck

A escritora fala sobre a sua obra literária e sobre os desafios de ser uma heroína real.

Quando: 18/2, domingo às 15h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Miriam Alves

A escritora Miriam Alves fala sobre sua produção literária e seu engajamento no fomento da literatura negra.

Quando: 25/2, domingo às 15h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Jarid Arraes

Jarid Arraes é escritora, cordelista e autora dos livros “As Lendas de Dandara” e “Heroínas Negras Brasileiras”.

Quando: 11/3, domingo às 15h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Amara Moira

Amara Moira é travesti, feminista, doutora em teoria literária pela Unicamp e autora do livro autobiográfico “E se eu fosse puta” (hoo editora, 2016).

Quando: 18/3, domingo às 15h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Noemi Jaffe

Noemi Jaffe é escritora, doutora em Literatura Brasileira pela USP, professora de Escrita Criativa e crítica literária dos jornais Folha de S.Paulo e Valor Econômico.

Quando: 25/3, domingo às 15h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Andréa Del Fuego

Andréa del Fuego é autora de oito livros de ficção, entre eles o romance “Os Malaquias”, obra vencedora do Prêmio José Saramago.

Quando: 1/4, domingo às 15h.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Duda Porto de Souza e Aryane Cararo

As autoras do livro “Extraordinárias – Mulheres que Revolucionaram o Brasil” encontram o público para um bate-papo sobre a pesquisa para a obra.

Quando: 24/3, sábado às 14h30.

Local: Espaço de Leitura (Galpão)

Show

Canto de Vida e Obra (com Conceição Evaristo e Morabeza Nação)

Por meio da música e do teatro é contada e cantada a vida e a obra de Conceição Evaristo.

Quando: 4/3, domingo às 18.

Local: Área de Convivência

Curumininices

Abstrações da Ligia

Oficina de colagem inspirada nas obras geométricas de Ligia Clark, artista plástica de grande relevância na produção artística brasileira.

Quando: 3 e 4/3, sábado e domingo às 12h.

Local: Galpão

Quem são elas?

Desenho de roupas de boneca baseado em personalidades históricas femininas.

Quando: 10 e 11/3, sábado e domingo às 12h.

Local: Galpão

Marcadores de Livro

Criação de marcadores de livro com referência em mulheres que fizeram história

Quando: 17 e 18/3, sábado e domingo às 12h.

Local: Galpão

Encadernação para Crianças

Criação de cadernos de notas e diários a partir de folhas coloridas e costura simples

Quando: 24 e 25/3, sábado e domingo às 12h.

Local: Galpão

Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822