Depois de ser estrela do Rock in Rio 2015, escolhido na época como um dos melhores shows do festival, o cantor britânico Sam Smith pode voltar ao Brasil em 2019. De acordo com o jornal Destak, ele será um dos headliners do Lollapalooza.

O festival na capital paulista ainda não anunciou nenhuma atração oficialmente. O Lolla ocorre entre 5 e 7 de abril de 2019.

Em 2017, Sam Smith lançou The Thrill of It All, seu disco mais recente.

Ouça a canção Too Good At Goodbyes: