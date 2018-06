Rooney Mara e Joaquin Phoenix estão no novo trailer de ‘Maria Madalena’; veja

Foi divulgado nesta quinta-feira, 15, o trailer do drama Maria Madalena (Mary Magdalene), longa que traz Rooney Mara no papel principal e apresenta a jornada de uma das figuras mais enigmáticas da história do Cristianismo.

Com direção de Garth Davis, de Lion – Uma Jornada para Casa, a cinebiografia retrata a história de uma jovem em busca de uma nova maneira de viver. Contrariada pelas hierarquias, Maria Madalena (Rooney Mara) desafia sua família tradicional para se juntar a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix) em sua jornada. Ela logo encontra um lugar para si mesma dentro de um movimento que a levará para Jerusalém.

Com roteiro de Helen Edmundson e Philip Goslett, a produção ainda traz Chiwetel Eijofor e Tahar Rahim no elenco. O filme estreia em 15 de março de 2018.