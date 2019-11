Rolando Boldrin faz show na abertura do festival ‘Revelando SP’

Tradicional evento de cultura tradicional e popular, o Revelando SP deste ano terá mais de 350 atividades culturais, e será realizado desta quarta, 13, até domingo, 17, no Parque da Água Branca, com entrada gratuita. A abertura será a partir de 18h.

A 22ª edição reúne desde artesanato, música, dança, até gastronomia, atrações que caracterizam a cultura de mais de 120 cidades paulistas.

Entre os destaques da parte artística, constam cerca de 100 apresentações de grupos tradicionais de batuques, folias, jongos, congos, comunidades indígenas, irmandades religiosas, folclore, dança, violeiros, violas e fandangos. Terá Folia de Reis Estrela da Guia, de Guararapes, a Congada Preto e Branco, de Nazaré Paulista, e o Fandango de Tamancos, de Itaoca.

Após a abertura com show Rolando Boldrin, a festa segue com apresentação do grupo Três é Bom, na quinta, Demônios da Garoa, na sexta, Matuto Moderno e Moda de Rock, no sábado, e Renato Teixeira, encerrando no domingo.

Fora esses shows, o Revelando SP conta também coma a Estação Gastronomia e o Rancho dos Sabores, com diversos pratos tradicionais da culinária paulista. Na Estação Artesanato, trabalhos de artistas de várias regiões.

Revelando SP 2019

Datas: 13 a 17 de novembro

Horário: 10h às 20h

Local: Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455 – Água Branca, São Paulo – SP)