Rock in Rio-Lisboa muda horários de shows para transmitir jogo entre Portugal e Uruguai

Com o jogo de sábado, 30, entre Portugal e Uruguai, na fase das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, a organização do festival Rock in Rio Lisboa alterou toda sua programação do dia. Isso porque ficou programado para todos os palcos da Cidade do Rock a transmissão do jogo.

Assim, o show de Hailee Steinfeld passou para as 16h30 (12h30, horário de Brasilía) e o de Ivete Sangalo será às 17h45 (13h45, horário de Brasília).

O canal Multishow vai exibir ao vivo o show de Ivete Sangalo.