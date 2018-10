Rami Malek passou 50 horas provando roupas para viver Freddie Mercury

Rami Malek, o ator que interpreta Freddie Mercury no novo filme sobre o Queen, Bohemian Rhapsody, disse que passou dois dias inteiros só experimentando as roupas do personagem.

“Foram 50 horas, com sapatos de plataforma de 10 cm, calças de cetim justas demais e um terno inteiro de lycra”, disse o ator norte-americano em um novo vídeo da AMC.

“Quando você se veste como Freddie, sente que vai se divertir o dia inteiro”, disse Malek. Ele também comentou a necessidade de um treinador para imitar os maneirismos e movimentos de Mercury nas telas.

O filme estreia no dia 1.º de novembro.