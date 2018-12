Primeiro trailer de ‘Turma da Mônica – Laços’ traz novos detalhes sobre o filme; confira

O aguardado filme Turma da Mônica – Laços ganhou seu primeiro trailer, que traz alguns novos detalhes sobre a aventura da turminha do bairro do Limoeiro. Dirigido por Daniel Rezende, o longa tem estreia programada para 27 de junho de 2019.

No vídeo, vamos conferir o clássico arremesso do coelhinho Sansão em um dos momentos de braveza da Mônica (Giulia Benite), que não poderia ficar de fora. Tem ainda o Cebolinha (Kevin Vechiatto) propondo um de seus planos infalíveis para encontrar o Floquinho.

E ele contará com a ajuda de Mônica, Cascão (Gabriel Moreira) e Magali (Laura Rauseo), que vão participar dessa busca.

No elenco principal, as crianças Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). Entre os adultos, Rodrigo Santoro como Louco, Monica Iozzi como a Dona Luísa, Paulo Vilhena como seu Cebola, e Ravel Cabral como Homem do Saco.

O filme é uma produção da Biônica Filmes, Quintal Digital, Latina Estudio e Mauricio de Sousa Produções, em coprodução com Paris Entretenimento e Paramount Pictures.