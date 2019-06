Prêmio APCA tem discurso de mulheres em defesa por igualdade na produção cultural

Com Gilberto Gil, Marcelo D2, Ruy Ohtake entre os premiados, a cerimônia de entrega do troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), nesta segunda, 17, foi das mulheres.

No palco do Teatro Sergio Cardoso, a associação celebrou os artistas e profissionais destaque de 2018 nas categorias Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto Juvenil e Televisão.

Com inúmeros homenageados, a noite reuniu falas sobre a profissão artista no País, temas políticos e momentos divertidos, como o radialista Salomão Esper, da Radio Bandeirantes. Aos 89 anos, ele lembrou do início da carreira e ironizou: “Comecei nos anos 1948 e percebi que hoje a APCA trabalhou bem. Se fosse mais tarde, seria uma homenagem póstuma.”

Mesmo assim a noite foi das mulheres. A produtora musical e advogada Eliane Dias celebrou o prêmio de show do ano para Racionais Mc’s, ao lado de Mano Brown. “Quero lembrar que chegar aqui é muito difícil para as mulheres, ainda mais falando do rap.”

A apresentadora Fernanda Lima, que está grávida, também defendeu espaço mais igualitário para as mulheres. Ela venceu com Amor & Sexo, melhor programa. “Tenho uma menina aqui comigo e quero lutar por uma sociedade mais justa para todas nós.”

Ainda em televisão, a apresentadora Fernanda Gentil, vencedora no destaque Esporte, lembrou da difícil missão da cobertura da Copa do Mundo na Rússia. “Foram muitos dias longe da família, dos filhos, e receber o apoio da minha mulher [Priscila Montandon] foi essencial.”

Em arquitetura, Ermínia Maricato venceu como destaque em Urbanidade com o projeto BR Cidades, que propõe repensar a estrutura das cidades brasileiras. “Nessa ação estive cercada de jovens e acredito que eles tem a força para uma reconstrução democrática. Não se faz só política no Planalto, é nas cidades que isso vai acontecer.”

Confira a lista de vencedores:

ARQUITETURA

Contribuição à Cultura Brasileira : Brasil Arquitetura

: Brasil Arquitetura Obra de Arquitetura no Brasil : Universidade Federal do ABC (UFABC) – Cláudio Libeskind e Sandra Llovet

: Universidade Federal do ABC (UFABC) – Cláudio Libeskind e Sandra Llovet Obra de Arquitetura no Exterior : Capela para o Vaticano/ Bienal de Arquitetura de Veneza – Carla Juaçaba

: Capela para o Vaticano/ Bienal de Arquitetura de Veneza – Carla Juaçaba Pesquisa e Difusão : Exposição Vkhutemas: o futuro da construção – Celso Lima e Neide Jallageas (curadoria), Goma Oficina (pesquisa e produção)/ Sesc Pompeia

: Exposição Vkhutemas: o futuro da construção – Celso Lima e Neide Jallageas (curadoria), Goma Oficina (pesquisa e produção)/ Sesc Pompeia Urbanidade : BR Cidades – Ermínia Maricato, Karina Leitão, Paolo Colosso, Carina Serra, João Sette Whitaker, Margaterh Uemura, Lizete Rubano e Celso Carvalho.

: BR Cidades – Ermínia Maricato, Karina Leitão, Paolo Colosso, Carina Serra, João Sette Whitaker, Margaterh Uemura, Lizete Rubano e Celso Carvalho. Inovação Tecnológica : Minimod – Mapa (Luciano Andrades, Matías Carballal, Rochelle Castro, Andrés Gobba, Mauricio López, Silvio Machado)

: Minimod – Mapa (Luciano Andrades, Matías Carballal, Rochelle Castro, Andrés Gobba, Mauricio López, Silvio Machado) Homenagem pelo Conjunto da Obra : Rosa Grena Kliass

ARTES VISUAIS

Grande Prêmio da Crítica : Histórias Afro-Atlânticas Instituto Tomie Ohtake / MASP Museu de Arte de São Paulo

Histórias Afro-Atlânticas Instituto Tomie Ohtake / MASP Museu de Arte de São Paulo Arte e Reflexão : AI-5 50 Anos – Ainda não terminou de acabar – Instituto Tomie Ohtake

AI-5 50 Anos – Ainda não terminou de acabar – Instituto Tomie Ohtake Exposição Internacional : Raízes AI WEI WEI

Raízes AI WEI WEI Exposição Nacional : Oito Décadas de Abstração Informal Museu de Arte Moderna – MAM –

: Oito Décadas de Abstração Informal Museu de Arte Moderna – MAM – Fotografia : – Irving Penn : Centenário IMS – Instituto Moreira Salles

Irving Penn : Centenário IMS – Instituto Moreira Salles Retrospectiva : Toyota – Museu de Arte Brasileira – FAAP

Toyota – Museu de Arte Brasileira – FAAP Recorte da Contemporaneidade: Mulheres Radicais Arte Latino Americana 1960-1985 Pinacoteca do Estado

CINEMA

Filme : Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans

Arábia, de Affonso Uchoa e João Dumans Diretor : Caroline Leone – Pela Janela

Caroline Leone – Pela Janela Roteiro : Karine Teles e Gustavo Pizzi – Benzinho

Karine Teles e Gustavo Pizzi – Benzinho Elenco : Prêmio Interpretação Coletiva para Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg

Prêmio Interpretação Coletiva para Paraíso Perdido, de Monique Gardenberg Documentário : Piripkura, de Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge

Piripkura, de Mariana Oliva, Renata Terra, Bruno Jorge Fotografia : Glauco Firpo – Tinta Bruta

Glauco Firpo – Tinta Bruta Prêmio Especial do Júri: Antes do Fim, de Cristiano Burlan

DANÇA

Espetáculo/Estreia : “Melhor Único Dia”, Henrique Rodovalho para a São Paulo Companhia de Dança

“Melhor Único Dia”, Henrique Rodovalho para a São Paulo Companhia de Dança Espetáculo / Não Estreia : “Oroboro”, Projeto Mov_oLA

“Oroboro”, Projeto Mov_oLA Coreografia/Criação : “Subterrâneo”, direção e coreografia de Rubens Oliveira para o grupo Gumboot Dance Brasil

“Subterrâneo”, direção e coreografia de Rubens Oliveira para o grupo Gumboot Dance Brasil Interpretação : Leandro de Souza, por “Sismos e Volts”

Leandro de Souza, por “Sismos e Volts” Prêmio Técnico : Vivien Buckup, professora de dramaturgia de “O Lago dos Cisnes”, da São Paulo Companhia de Dança

Vivien Buckup, professora de dramaturgia de “O Lago dos Cisnes”, da São Paulo Companhia de Dança Projeto/Programa/Difusão/Memória : 11º Festival Contemporâneo de Dança de São Paulo

11º Festival Contemporâneo de Dança de São Paulo Grande Prêmio da Crítica : João Carlos Couto (Janjão), por sua atuação em prol da difusão da dança no cenário paulista, coroada em 2018 pela 15ª Temporada de Dança do Teatro Alfa

LITERATURA

Romance / Novela : “Entre as mãos” (Record), de Juliana Leite;

“Entre as mãos” (Record), de Juliana Leite; Contos / Crônicas : “Reserva natural” (Companhia das Letras), de Rodrigo Lacerda;

“Reserva natural” (Companhia das Letras), de Rodrigo Lacerda; Poesia : “Nenhum mistério” (Companhia das Letras), de Paulo Henriques Britto;

“Nenhum mistério” (Companhia das Letras), de Paulo Henriques Britto; Tradução : “Sobre isto” (34), de Vladímir Maiakóvski, por Letícia Mei;

“Sobre isto” (34), de Vladímir Maiakóvski, por Letícia Mei; Ensaio / Teoria / Crítica Literária : “Percursos da poesia brasileira” (Autêntica), Antonio Carlos Secchin;

“Percursos da poesia brasileira” (Autêntica), Antonio Carlos Secchin; Biografia / Autobiografia / Memória : “Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco” (Companhia das Letras), de Luís Cláudio Villafañe G. Santos;

“Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco” (Companhia das Letras), de Luís Cláudio Villafañe G. Santos; Infantil / Juvenil / Quadrinhos : “Eles estão por aí” (Todavia), Bianca Pinheiro e Greg Stella;

“Eles estão por aí” (Todavia), Bianca Pinheiro e Greg Stella; Grande Prêmio da Crítica: Nova edição de “Registro de uma vivência” (34 / Edições Sesc), autobiografia de Lucio Costa, com textos, cartas, croquis, desenhos e fotos do arquiteto modernista fundador do Iphan.

MÚSICA POPULAR

Grande prêmio da crítica : Gilberto Gil

Gilberto Gil In Memoriam : Carlos Eduardo Miranda

Carlos Eduardo Miranda Artista do Ano : Marcelo D2

Marcelo D2 Melhor Álbum : Luiza Lian – Azul Moderno

Luiza Lian – Azul Moderno Melhor Show : Racionais MCs

: Racionais MCs Revelação : Duda Beat

Duda Beat Projeto Especial : Casa de Francisca

Casa de Francisca Capa: Karol Conka – Ambulante

RÁDIO

Grande Prêmio da Crítica : Pra Cima Deles – programa semanal especial da Jovem Pan News, sobre as eleições 2018

Pra Cima Deles – programa semanal especial da Jovem Pan News, sobre as eleições 2018 Prêmio Especial do Júri : Grupo Bandeirantes de Rádio, pela cobertura da Copa do Mundo da Rússia 2018

Grupo Bandeirantes de Rádio, pela cobertura da Copa do Mundo da Rússia 2018 Produção (musical) : Sergio Sagitta – Sons do Brasil (USP FM)

Sergio Sagitta – Sons do Brasil (USP FM) Produção (entretenimento) : Dani Taranha / PH Dragani – Dois da Tarde (89 FM)

Dani Taranha / PH Dragani – Dois da Tarde (89 FM) Apresentador (entretenimento) : Fábio Malavoglia – Rádio Metrópolis (Cultura FM)

Fábio Malavoglia – Rádio Metrópolis (Cultura FM) Apresentador (musical) : Guaracy Jr. – Brasil Viola Atual (Rádio Brasil Atual)

Guaracy Jr. – Brasil Viola Atual (Rádio Brasil Atual) Homenagem especial: Salomão Esper – Rádio Bandeirantes

TEATRO

Grande Prêmio da Crítica : Sérgio Mamberti pela trajetória no teatro

Sérgio Mamberti pela trajetória no teatro Espetáculo : Um Panorama Visto da Ponte e Pi – Panorâmica Isana

Um Panorama Visto da Ponte e Pi – Panorâmica Isana Direção : Naruna Costa (Buraquinhos – ou o Vento É Inimigo do Picumã

Naruna Costa (Buraquinhos – ou o Vento É Inimigo do Picumã Dramaturgia : Vinicius Calderoni (Elza)

Vinicius Calderoni (Elza) Ator : Maurício de Barros (Pousada Refúgio)

Maurício de Barros (Pousada Refúgio) Atriz : Amanda Acosta (Bibi – Uma Vida em Musical)

Amanda Acosta (Bibi – Uma Vida em Musical) Prêmio Especial: 70 anos de fundação do Teatro Brasileiro de Comédia – TBC, em memória de Franco Zampari e os 70 anos de fundação da Escola de Arte Dramática – EAD, em memória de Alfredo Mesquista

TEATRO INFANTOJUVENIL

Grande Prêmio da Crítica : Cia. Paideia, pela realização de dois espetáculos com temas urgentes e necessários: Vamos para a Escola? , sobre os rumos tomados pela educação no Brasil, e Pedro e Quim , que muito bem explorou o conceito de diversidade étnica, assim como bullying, tolerância e respeito

Cia. Paideia, pela realização de dois espetáculos com temas urgentes e necessários: , sobre os rumos tomados pela educação no Brasil, e , que muito bem explorou o conceito de diversidade étnica, assim como bullying, tolerância e respeito Melhor Espetáculo de Rua : Água Doce, da Cia. Da Tribo

Água Doce, da Cia. Da Tribo Melhor Espetáculo de Animação : Que Monstro te Mordeu?, texto e direção de Carla Candiotto, produção Sesi-SP

Que Monstro te Mordeu?, texto e direção de Carla Candiotto, produção Sesi-SP Melhor Espetáculo Musical : Bento Batuca, uma realização da Oficina de Alegria

Bento Batuca, uma realização da Oficina de Alegria Melhor Espetáculo de Texto Original : Mary e os Monstros Marinhos, de Cia. Delas e Rhena de Faria

Mary e os Monstros Marinhos, de Cia. Delas e Rhena de Faria Melhor Espetáculo de Texto Adaptado :É Tudo Família, do grupo Catarsis

:É Tudo Família, do grupo Catarsis Melhor Espetáculo para Público Jovem: Dois a Duas, de Maria Fernanda Batalha, direção de Erica Montanheiro e Mariá Guedes

TELEVISÃO