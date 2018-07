Polícia dos EUA se explica sobre vídeo em que Marilyn Manson é algemado

Na segunda-feira, 30, o cantor Marilyn Manson surpreendeu os seus seguidores ao postar, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece sendo algemado pela polícia, sem dar, porém, explicações sobre o ocorrido. Coube à polícia da pequena cidade de Bangor, no Estado do Maine, nos EUA, esclarecer o que houve, por meio do Facebook.

O diretor do Departamento de Polícia do Maine, Tim Cotton, que mantém a bem-humorada página da delegacia no Facebook, revelou que tudo não passou de uma pegadinha com um de seus policiais, Curtis Grenier. “Para nos livrar de algumas ligações, Marilyn Manson foi apenas algemado e liberado logo em seguida”, escreveu no início do post.

“O policial Curtis Grenier, que tipicamente ouve apenas Enya, e um pouco de Oasis, foi postado nos bastidores do Impact Music Festival“, continua a publicação, em tom jocoso. “Ele não reconheceu o Sr. Manson sem sua maquiagem de palco – nossas desculpas.”

But the cops like me… A post shared by Marilyn Manson (@marilynmanson) on Jul 29, 2018 at 8:28pm PDT

O post do Departamento de Polícia continua zombando de seu policial. “Mais tarde, ao se aproximar de Rob Zombie, o policial Grenier foi ouvido dizendo, ‘eu nunca o vi em The Walking Dead, então não sei o que tem demais.”

Para finalizar a publicação, a página do Facebook escreve que Grenier foi afastado de atividades em bastidores de shows no futuro, com exceção de concertos relacionados à Disney.

Marilyn Manson, de 49 anos, estava no Maine para participar do Impact Music Festival ao lado de Rob Zombie, com quem divide a turnê Twins Of Evil.