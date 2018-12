Paul McCartney toca com Ringo Starr e Ronnie Wood em Londres

Paul McCartney formou de última hora um super grupo na noite deste domingo, 16, em Londres. Em seu show na O2 Arena, o ex-Beatle chamou ao palco seu ex-parceiro de banda, Ringo Starr, e também o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood — ambos estavam na plateia do show.

Veja:

Eles tocaram a canção Get Back, do álbum Let It Be.

Após o show, a filha de Paul, Stella, postou uma foto dos três músicos juntos e com a atriz Emma Thompson.

Paul McCartney anunciou recentemente um show extra em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 27 de março de 2019, depois que as entradas para o primeiro show, no dia anterior, foram esgotadas. Os ingressos vão de R$ 200 (meia-entrada, cadeira superior) a R$ 890 (pista premium).