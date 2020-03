Pandemia de coronavírus coloca Turma da Mônica, e Cascão, para lavar as mãos

Nada como desenvolver bons hábitos. Diante da pandemia do novo coronavírus, artistas e personalidades estão intensificando as campanhas de higiene para evitar a disseminação do vírus. Sobrou até para personagens da ficção.

O perfil da Turma da Mônica no Twitter publicou imagem do Cascão diante de uma pia, pronto para lavar as mãos. O personagem criado por Maurício de Souza tem o hábito de evitar água, tomar banho e chuva. “Já lavaram as mãos? Esta é a principal forma de se prevenir contra o novo coronavírus”, informa o post.

Na ilustração, Cascão está acompanhando de Mônica, Cebolinha, Magali e outros amigos que dizem: “Lavar as mãos salva vidas!”