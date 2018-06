Ouça a nova música de Justin Timberlake, ‘Filthy’

Depois de anunciar o lançamento de seu próximo álbum Man of the Woods para o dia 2 de fevereiro, Justin Timberlake liberou nesta sexta-feira, 5, Filthy, primeira faixa do novo projeto. A canção foi escrita e produzida por Justin e Danja, com créditos de composição adicionais de James Fauntleroy e Larrance Dopson. Ouça:

O vídeo foi dirigido pelo diretor Mark Romanek, que já atuou em produções de nomes como Michael Jackson e Madonna. Ainda há mais três vídeos antes do lançamento do álbum.

Dois dias após o lançamento do álbum, Timberlake comandará o show do intervalo do Super Bowl no domingo, 4 de fevereiro.