Oscar 2020: as frases que marcaram a festa do cinema

LOS ANGELES – Nem todos os discursos na entrega do Oscar 2020 repetem a mesma fórmula de agradecer amigos e familiares – alguns artistas conseguem a proeza de dizer palavras que certamente serão lembradas por um bom tempo. Aqui, uma seleção do que melhor foi dito na cerimônia de entrega do 92.º Oscar, realizada na noite de domingo, 9.

“A categoria tem agora um novo nome, passou de Melhor Filme Estrangeiro para Melhor Filme Internacional. Estou muito feliz por ser o seu primeiro destinatário com o novo nome. Aplaudo e apoio a nova direção que simboliza esta mudança”

Bong Joon Ho, recebendo a estatueta de Melhor Filme Internacional por Parasita

*

“Estou sem palavras. Nunca imaginamos que isto pudesse acontecer. Estamos tão felizes”

Kwak Sin Ae, produtora de Parasita, ao ganhar na melhor categoria

*

“Em toda a minha vida, tenho sido um sem-vergonha. Tenho sido egoísta, cruel às vezes, difícil de trabalhar. (…) Mas muitos de vocês me deram uma segunda chance”

Joaquin Phoenix, ao receber o prêmio de melhor ator por Coringa

*

“Miss Garland, você está certamente entre os heróis que nos unem e nos definem, e isto (o Oscar) é certamente para você.”

Renée Zellweger, premiada como melhor atriz por Judy

*

“Disseram-me que só tenho 45 segundos aqui, o que é 45 segundos a mais do que o Senado deu ao John Bolton esta semana. Estou pensando que talvez Quentin (Tarantino) faça um filme sobre iss. No final os adultos fazem a coisa certa”

Brad Pitt, melhor ator coadjuvante por Era Uma Vez… Em Hollywood

*

“(A noite em que ganhei o Oscar) acabou sendo a melhor da vida do meu marido (…) Ele realmente diz isso, e nós temos três filhos”

Olivia Colman, vencedora em 2019 por A Favorita

*

“Sou muito bom cozinheiro, na verdade”

Roger Deakins, Oscar de melhor fotografia por 1917