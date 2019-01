Oscar 2019: trailers e sinopses de todos os curtas-metragens indicados

As categorias de curtas-metragens acabam tendo menos destaque nas premiações do Oscar, mas os escolhidos pela academia com frequência são belas produções de cinema.

Veja abaixo os trailers, teasers e sinopses divulgados dos quinze curta-metragens indicados ao Oscar 2019 (melhor curta de animação, melhor curta e melhor curta de documentário) — ou, quando disponibilizados pelos estúdios, os filmes na íntegra.

Melhor curta-metragem de animação

Animal Behaviour

Dos autores do premiado Bob’s Birthday, cinco animais se encontram regularmente para discutir suas angústias em um grupo de terapia liderado pelo Dr. Clement, um cachorro psicanalista.

Animal Behaviour (Trailer) from NFB/marketing on Vimeo.

Bao

No curta de 8 minutos que antecedeu Os Incríveis 2, a Pixar trazia à tela Bao, um dumpling perfeito, um dos personagens do curta, criado por uma cozinheira quando preparava a comida. Ele então ganha vida, um pequeno corpo sob uma enorme cabeça E a cozinheira o adota e se torna sua mãe, embalando-o com as mãos e nunca o deixando, até que ele começa a se sentir sufocado pelo seu amor.

Late Afternoon

Emily está desconectada do mundo ao seu redor. Ela parte então uma jornada por suas memórias e revive diferentes momentos de sua vida. Ela deve olhar para o passado para abraçar o presente. Escrito e dirigido por Louise Bagnall.

Late Afternoon Trailer from Late Afternoon on Vimeo.

One Small Step

O Taiko Studios conta a história de Luna, uma garota chino-americana que sonha em se tornar astronauta.

One Small Step from TAIKO Studios on Vimeo.

Weekends

Drama sobre um jovem garoto indo e voltando entre as casas de seus pais recém divorciados, situado num ambiente onírico da Toronto dos anos 1980.

Weekends (Trailer) from Trevor Jimenez on Vimeo.

Melhor curta-metragem

Detainment

Dois garotos de 10 anos são detidos pelas polícia sob suspeita de terem sequestrado e assassinado um bebê. A história verdadeira é baseada no caso real de James Bulger que chocou o mundo em 1993.

Fauve

Situado numa mina, dois garotos fazem uma brincadeira perigosa cujo único juiz é a Mãe Natureza.

FAUVE from Jeremy Comte on Vimeo.

Marguerite

Uma idosa e sua enfermeira desenvolvem uma amizade que serve de inspiração para a senhora fazer as pazes com o passado.

Mother

Um filme sobre o amor entre mãe e filho. Quão longe ela irá por amor?

Skin

Um supermercado numa cidade operária, um homem negro sorri para um garoto de 10 anos no caixa. O momento inócuo envia duas gangues para uma guerra que termina com um desfecho chocante.

Melhor curta-metragem de documentário

Black Sheep

Depois do assassinato de Damilola Taylor, a família de Cornelius se muda de Londres. Mas quando eles descobrem que sua nova cidade é controlada por racistas, ele toma um passo drástico para sobreviver.

End Game

Original da Netflix, o documentário explora o sistema de suporte para pacientes terminais fornecido por médicos, enfermeiras e outros profissionais.

Lifeboat

A crise humanitária no norte da África forçou milhares de refugiados a arriscarem suas vidas numa tentativa de cruzar o Mar Mediterrâneo. Lotados, sem cobertura e sem comida e água, esses botes são terríveis.

A Night At The Garden

Imagens de arquivo do encontro dos Americanos Nazistas que contou com 20 mil pessoas no Madison Square Guarden em 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial.

Field of Vision - A Night at the Garden from Field of Vision on Vimeo.

Period. End of Sentence

Numa vila rural da Índia, mulheres se juntam para liderar uma revolução silenciosa, lutando contra o estigma cultual da menstruação.

Period. End of Sentence. Official Trailer from Rayka Zehtabchi on Vimeo.

Quando será o Oscar 2019?

A cerimônia de premiação do Oscar 2019 ocorre no dia 24 de fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood. Pela primeira vez em 30 anos, a festa pode não ter um apresentador, depois que o comediante Kevin Hart deixou a cerimônia e nenhum substituto adequado foi encontrado.

Embora os organizadores ainda não tenham confirmado os planos, fontes do mundo do entretenimento dizem que os produtores estão avançando com os preparativos para o 91º Oscar sem nenhum mestre de cerimônias.