‘Os Incríveis 2’ ganha novo trailer com cenas inéditas; veja

Veja o novo trailer de Os Incríveis 2:

A Disney divulgou uma sinopse do filme: Helena está em destaque, deixando Beto em casa com Violeta e Flecha no heroísmo do dia-a-dia da vida ‘comum’. É uma transição difícil para todos, tornada mais difícil pelo fato de que a família ainda não conhece os superpoderes do bebê Zezé. Quando um novo vilão traça um plano brilhante e perigoso, a família e o amigo Gelado devem encontrar uma maneira de trabalhar juntos novamente – o que é mais fácil dizer do que fazer, mesmo quando todos são incríveis.

Dirigido por Brad Bird e produzido por John Walker e Nicole Grindle, Os Incríveis 2 estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de junho de 2018.