Ópera rock ‘Tommy’ chega aos palcos brasileiros em formato musical

Sete cidades brasileiras recebem em 2019 uma nova montagem da ópera rock Tommy, inspirada no disco e no filme clássicos do The Who: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Os shows ocorrem a partir do dia 20 de março de 2019 (o primeiro é em Florianópolis). Em São Paulo, o show será realizado no Espaço das Américas, no dia 24 de março, e as entradas custam de R$120 a R$380. As vendas de ingressos começam nesta semana.

Dirigido por Alan Veste, o show traz uma banda formada por oito músicos. O elenco é: Tommy (Gary Brown), Tio Ernie (Howard Minns), Primo Kevin (Stuart Raphel), O Pastor (Terry O’Shea), a Acid Queen (Joanna Male), O Padrasto,Frank Hobbs (Mark Lacey), a Mãe, Nora Walker (Joanna Male), Enfermeira( Roxanne Male) e o jovem Tommy (Sam Darker).

Segundo nota divulgada pela produção do evento, a primeira metade do show é baseada no Who’s Tommy Live, de 1989, com vocalistas e convidados especiais.

Depois de um intervalo, a segunda metade do show se transforma em uma apresentação de rock com músicas do Lifehouse Chronicles, uma ópera rock inacabada de Pete Townshend que mais tarde se tornou o álbum Who’s Next, em que constam sucessos como Behind Blue Eyes, Baba O’Riley, Song is Over e Won’t Get Fooled Again.

O show é produzido pela Vesbim Media and Productions.