O longa ‘Crô 2’, com Marcelo Serrado, começa a ser rodado

Começam na próxima semana as filmagens da sequência do longa Crô, com Marcelo Serrado novamente no papel-título, segundo o autor Aguinaldo Silva, em seu Twitter.

“Quando eu pensei que já tinha me livrado dele, ei-lo de volta: começam na semana que vem as filmagens de Crô, parte 2, com Marcelo Serrado à frente de um elenco milionário. Super-produção, lançamento nas férias”, escreveu Aguinaldo.

Crô – O Filme foi lançado em 2013, com direção de Bruno Barreto e roteiro do próprio Aguinaldo, criador do personagem. Crô, interpretado também por Marcelo Serrado, fez sucesso na novela Fina Estampa, escrita pelo autor e que foi ao ar entre 2011 e 2012.

No folhetim, Crô era o fiel mordomo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) – os dois contracenando garantiam cenas engraçadas na trama.

O destaque do personagem na novela fez com que ganhasse vida própria no cinema.