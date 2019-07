‘O Irlandês’: Veja o primeiro trailer do novo filme de Martin Scorsese com Robert De Niro

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 31, o primeiro trailer do novo filme de Martin Scorsese, O Irlandês. Veja:

LEIA TAMBÉM > Filme com Mick Jagger fechará Festival de Veneza

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci são os protagonistas da nova “saga épica” de Martin Scorsese sobre o crime organizado nos Estados Unidos pós-guerra. Ainda não há data oficial de estreia, mas a previsão é que a estreia seja no dia 27 de setembro de 2019.

Segundo comunicado, o filme é contado sob a perspectiva do veterano da Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran (De Niro), um assassino profissional. O filme narra também o mistério do desaparecimento do lendário líder sindical Jimmy Hoffa (Pacino) – e se transforma em uma jornada pelos corredores do crime organizado: seus mecanismos, rivalidades e associações políticas.

Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Jesse Plemons, e vários outros nomes estão no elenco do filme, que tem roteiro de Steven Zaillan (A Lista de Schindler, Missão: Impossível, O Homem que Mudou o Jogo).