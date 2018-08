Novo filme de Alfonso Cuarón para a Netflix, ‘Roma’ tem trailer divulgado; veja

O novo filme de Alfonso Cuarón (diretor de Gravidade) teve seu primeiro trailer divulgado. Roma narra um ano turbulento na vida de uma família de classe média na Cidade do México dos anos 70. O filme é produzido pela Esperanto Filmoj e Participant Media, e estará disponível nos cinemas e na Netflix ainda em 2018. Veja o trailer:

A Netflix também divulgou a sinopse do filme.

“Retrato expressivo dos conflitos domésticos e da hierarquia social em meio à instabilidade política, ROMA conta a história de uma jovem empregada doméstica Cleo (Yalitza Aparicio), com ascendência indígena mixteca, e sua colega Adela (Nancy García García), também mixteca, que trabalham para a mesma família. Mãe de quatro filhos, Sofia (Marina de Tavira) tem de lidar com as ausências prolongadas do marido. Cleo recebe uma notícia devastadora, que ameaça tirar a sua atenção do cuidado com os filhos de sua patroa, a quem ela ama como se fossem seus. Enquanto buscam um novo sentido para o amor e a solidariedade em um contexto social em que classe e raça se misturam de uma forma perversa, Cleo e Sofia encaram as mudanças por que passa a família em um país que enfrenta confrontos entre milícias apoiadas pelo governo e manifestantes estudantis.”