Noel Gallagher e Foster The People vêm ao Brasil para festival em novembro

Noel Gallagher e a banda Foster The People são as novas atrações de um novo festival que desembarca em São Paulo em novembro: o Summer Break Festival 2018 ocorre na Arena Anhembi no dia 8 de novembro.

Um dia antes, o festival também faz uma edição em Curitiba, Pedreira Paulo Leminski (7 de novembro). Ainda não há informações sobre o preço dos ingressos, que poderão ser adquiridos a partir do dia 20 de setembro às 9h, pela internet (www.ticketsforfun.com.br), e às 12h na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência, no Credicard Hall e Fnac Curitiba).

O festival é produzido pela Time For Fun.

Noel Gallagher e sua banda The High Flying Birds vêm ao Brasil com a turnê de seu último álbum de estúdio, Who Built The Moon?. A banda californiana Foster the People também chega com um novo disco, Sacred Hearts Club, lançado em julho de 2017.

Além da presença no Summer Break 2018, Noel Gallagher’s High Flying Birds tem apresentação marcada em Belo Horizonte no Km de Vantagens Hall BH no dia 10 de novembro. Foster the People também sobe ao palco do Pepsi On Stage, em Porto Alegre, dia 04 de novembro, e no Km de Vantagens Hall RJ, no Rio de Janeiro, dia 06 de novembro.