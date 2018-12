No Brasil, atores de ‘Stranger Things’ falam sobre crescer na frente das câmeras

Por Pedro Rocha, especial para o Estado

Adolescência é um período complicado. Crescer em frente as câmeras, certamente, não torna as coisas mais fáceis. Para os jovens atores de Stranger Things, que estiveram no Brasil no último final de semana para participar do painel da Netflix na Comic Con Experience, em São Paulo, esta tem sido suas realidades nos últimos anos, desde que a série estourou no mundo inteiro. Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Sadie Sink falaram sobre o assunto numa coletiva de imprensa em São Paulo.

“Somos um pouco mais velhos que os personagens”, alerta Sadie, de 16 anos, três a mais que Max, personagem que vive na série. “Crescer, em geral, não é fácil, mas acho que não mudamos quem somos (por conta da série), eu não sinto a pressão.” Caleb, intérprete de Lucas, que já tem 17 anos na vida real, acha estranho ainda ser tratado como criança. “É esquisito, as pessoas que só viram a primeira temporada acham estranho que estamos maiores.”

Para Noah, que vive Will, crescer em frente às câmeras é um preço que vale a pena se pagar. “Pode ser pesado, mas quando você tem sorte de fazer algo incrível, como o que eu faço, sim, alguns momentos vão ser difíceis e estressantes, mas é tão legal que há um balanço.” O jovem ator afirma que a série tem sido um grande aprendizado, principalmente por atuar ao lado de nomes como Winona Ryder, que vive sua mãe, Joyce.

“Ela me ajuda a interpretar meu personagem, sempre me dá dicas no set”, relata Noah. “As emoções de Winona são tão reais, e se eu vejo alguém chorar me dá vontade de chorar também”, elogia o ator, que agradece a ela por tudo que tem aprendido.

Apesar de toda a pressão, os atores afirmam que a dinâmica no set é leve. “Foi intimidante no começo, mas agora na terceira me senti mais confiante”, diz Sadie, que se juntou ao elenco apenas na segunda temporada. “Filmamos a temporada nova no verão, então estávamos de férias escolares, pudemos passar um bom tempo juntos depois das filmagens.”

De acordo com Noah, até mesmo os adultos da série têm seu lado infantil, com os criadores, os irmãos Matt e Ross Duffer. “Construímos uma boa relação com todos, conseguimos nos divertir com as outras crianças, e os Duffer são como crianças”, brinca. Segundo ele, este foi o clima das gravações da terceira temporada, que estreia em 2019.

Tanto na Comic Con quanto na coletiva de imprensa, pouco se falou sobre a nova temporada. A única revelação feita no evento são os nomes dos oito novos episódios: Está me ouvindo, Suzie?, O Caso dos Ratos, O Salva-Vidas Desaparecido, A Prova da Sauna, A Fonte, O Aniversário, A Mordida e A Batalha de Starcourt. Sadie, que comemora o fato de ter sido uma nova personagem feminina forte na segunda temporada, antecipa outro detalhe. “Na terceira temporada tem uma outra mulher forte vindo por aí, mal posso esperar.”