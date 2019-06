Netflix divulga primeiro teaser da série do Kondzilla, ‘Sintonia’; veja

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 17, o primeiro trailer da sua nova série brasileira, Sintonia. Idealizada por Kondzilla e produzida pela dupla Losbragas (Alice e Felipe Braga), a série terá 6 episódios de 40 minutos. Ainda não há data de estreia. Veja:

A plataforma também divulgou a sinopse da série:

“Narrada do ponto de vista de três personagens diferentes, a história de Sintonia explora a interconexão da música, crime e religião em São Paulo. Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, do tráfico das drogas e da igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. Apesar de tentarem levar uma vida diferente de onde cresceram, percebem que as únicas pessoas que podem salvá-los de si mesmos … são eles próprios.”