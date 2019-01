Na transmissão do Globo de Ouro, canal troca nome de atriz de ‘The Good Place’ por sua irmã na ficção

Na série The Good Place, exibida no Brasil pela Netflix, a personagem Tahani Al-Jamil, vivida pela atriz britânica Jameela Jamil, tem uma relação problemática com sua irmã, Kamilah, que sempre parece ser mais bem sucedida que ela.

Se na série Kamilah sempre parece ter mais destaque na mídia que a irmã, na vida real um erro na transmissão do tapete vermelho do Globo de Ouro 2019 imitou a ficção.

Ao chegar à premiação, realizada neste domingo, 6, em Los Angeles, Jameela Jamil foi apresentada erroneamente pelo canal E! como Kamilah Al-Jamil. O canal, mais tarde, se desculpou pelo erro.

O perfil oficial da série no Twitter brincou com a confusão: “Tahani encontrada morta”.

Também no Twitter, o perfil da Netflix nos EUA também se divertiu com a confusão: “Deem um bilhão de dólares ao fã de The Good Place por este insulto selvagem numa filmagem de Jameela Jamil que enfureceria Tahani.”