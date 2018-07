Monica Iozzi mostra como será sua personagem no filme ‘Turma da Mônica – Laços’

O filme em live action Turma da Mônica – Laços, com os personagens criados por Maurício de Sousa, tem estreia prevista para 2019 e, no momento, seguem as filmagens pelo interior de São Paulo.

Aos poucos vamos conhecendo os atores e seus personagens. Agora é a vez de Monica Iozzi surgir em foto caracterizada como Dona Luísa, mãe da Mônica (Giulia Benite).

Na história, vamos ver a turminha em uma aventura encontrar o Floquinho.

Com previsão de estreia para 2019, filme é dirigido por Daniel Rezende, e tem no elenco principal, além dos atores-mirins escolhidos para representar a turminha – Giulia Benite como Mônica, Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo como Magali, Gabriel Moreira como Cascão – também estão confirmados, além de Monica Iozzi, Paulo Vilhena, Ravel Cabral e Rodrigo Santoro.