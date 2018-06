‘Missão: Impossível – Efeito Fallout’ ganha trailer oficial; confira

Já marcou na agenda? Se não, marque aí, dia 26 de julho estreia Missão: Impossível – Efeito Fallout, a nova aventura do astro Tom Cruise, na pele do agente Ethan Hunt. No elenco, participação de nomes como Henry Cavill, Angela Basset e Vanessa Kirby.

** ‘Apenas me levantei e terminei a cena’, conta Tom Cruise sobre filmar com tornozelo quebrado

O sexto filme da franquia traz Ethan Hunt e sua equipe do IMF – Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames – na companhia de aliados conhecidos – Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan. Na história, depois de uma missão que deu errado, Hunt e seus colegas precisam correr contra o tempo. A direção é de Christopher McQuarrie.