Mauro e Mauricio de Sousa se divertem refazendo cena de ‘A Usurpadora’; confira o vídeo

Prepare-se para um TikTok que vai fazer seu dia mais leve, te dar a chance de rir bastante. Inesperadamente, neste sábado, 18, o ator Mauro Sousa publicou um vídeo, no seu Instagram, em que divide a cena com seu pai, Mauricio de Sousa.

Eles surgem fazendo uma cena do reencontro entre Paulina Bracho e a Vovó Piedade, personagens da novela mexicana A Usurpadora.

Difícil ficar indiferente ao ver os dois em interpretação cheia de excessos, com direito a perucas para entrar no clima. Confira.

Um ícone da teledramaturgia produzida no México, a novela A Usurpadora marcou época pricipalmente pela atuação de Gabriela Spanic, no papel das gêmeas Paola e Paulina. Além da protagonista Gabriela Spanic, o elenco da trama, exibida em mais de 100 países, conta com nomes como os de Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere e Juan Pablo Gamboa.