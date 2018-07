Em turnê europeia para divulgação do disco Heaven Upside Down, Marylin Manson fez uma das suas em um show recente em Madri.

Ao chamar alguns fãs para subir ao palco, ele fez com que um deles tirasse a camiseta da banda Avenged Sevenfold — Manson se apresentava no palco do festival Download que o grupo americano ocuparia em seguida.

Relatos dão conta de que o cantor foi vaiado durante parte da apresentação.

Veja um vídeo do momento: