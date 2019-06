‘Maria do Caritó’, comédia com Lilia Cabral, ganha primeiro trailer, confira

Lília Cabral fez grande sucesso no teatro quando encenou a peça Maria do Caritó, que ficou em cartaz por cerca de cinco anos. Agora, a atriz chega ao cinema com o mesmo divertido texto, contando com a direção de João Paulo Jabur. Filme tem estreia programada para 24 de outubro.

Com roteiro de José Carvalho e Newton Moreno, filme mostra a história de Maria, uma mulher solteira, no interior do Brasil, que foi prometida pelo pai a São Djalminha, um santo que ninguém sabe quem seria.

Mas Maria não aceita o que foi planejado pelo pai e quer mudar seu destino. E sua vida começa a tomar outros contornos quando um circo chega à cidade.

No nordeste, a expressão “ficar no caritó” é usada para alguém que não conseguiu casar, ficou encalhada (o).

Também estão no elenco, Kelzy Ecard, Leopoldo Pacheco, Gustavo Vaz, Sylvio Zilber e Juliana Carneiro Da Cunha.