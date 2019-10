Mano Brown cria playlist no Tidal com músicas que gosta de ouvir em seu dia a dia

A parceria entre o Tidal e o grupo Racionais continua dando frutos. Agora foi a vez de Mano Brown criar uma playlist com canções de sua escolha, que ganhou o título de Loucos e Românticos. No repertório, as tracks que o rapper mais gosta de ouvir no seu dia a dia e em suas viagens, como as baladas de Marvin Gaye, Stevie Wonder e Milton Nascimento.

Playlist ‘Loucos e Românticos’, de Mano Brown

1. To Make A Miracle – Michael McDonald

2. Open The door – Michael McDonald

3. Samba Dreams – Leon Ware

4. Lost in Love with You – Leon Ware

5. Long Time No See (álbum version) – Leon Ware

6. Savage In The Sack – Marvin Gaye

7. After the Dance (Instrumental) – Marvin Gaye

8. Dee’s Song (Live) – Maze, Frankie Beverly

9. Hangin’ Downtown – Cameo

10. Every Time He Comes Around – Minnie Riperton

11. Let the Good Times Roll – Little Beaver

12. Get into the Party Life – Little Beaver

13. Summer Nights – Lonnie Liston Smith & THe Cosmic Echoes

14. Smokey – Funkadelic

15. All in Love is Fair – Stevie Wonder

16. Adicto – Mano Brown, Dado Tristão

17. O Metrô – Carlos Dafé

18. Francisco – Milton Nascimento

19. Susie-Q – Jose Feliciano

20. Before I Let Go (Edit/Remastered) – Maze, Frankie Beverly