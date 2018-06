‘Mãe!’ e novo filme de Woody Allen lideram lista prévia do Framboesa de Ouro

Os indicados à 38ª edição do prêmio Framboesa de Ouro, que elege a cada ano os piores filmes e as piores performances de Hollywood, só serão conhecidos em 22 de janeiro. Porém, uma lista prévia, com os pré-selecionados ao prêmio em 2018, já está circulando na internet, já que os indicados finais serão escolhidos por e-mail.

Segundo postagem no blog The Filme Experience, o filme Mãe!, de Darren Aronofsky, é o suposto líder de indicações prévias das categorias principais, concorrendo a estar em seis categorias, ao lado de Roda Gigante, novo filme de Woody Allen, que tem o mesmo número, mas ainda concorre na sarcástica categoria de “pior combinação”. Cinquenta Tons Mais Escuros vem na sequência, com cinco nomeações prévias.

Após revelar os indicados finais em 22 de janeiro, a organização do Framboesa de Ouro, ou o The Razzies, como é conhecido nos EUA, realiza a cerimônia de entrega dos prêmios no dia 3 de março, na véspera do Oscar 2018.

Confira, abaixo, a suposta lista de pré-selecionados ao Framboesa de Ouro 2018:

Pior filme

Mãe!

Baywatch

Daddy’s Home 2

Pai em Dose Dupla 2

A Torre Negra

Emoji – O Filme

Cinquenta Tons Mais Escuros

Just Getting Started

A Múmia

Transformers: O Último Cavaleiro

Roda Gigante

Valerian e a Cidade Dos Mil Planetas

Pior Diretor

Woody Allen, Roda Gigante

Nikolaj Arcel, A Torre Negra

Darren Aronofsky, Mãe!

Michael Bay, Transformers: O Último Cavaleiro

Luc Besson, Valerian e a Cidade Dos Mil Planetas

Seth Gordon, Baywatch

Alex Kurtzman, A Múmia

Tony Leondis, Emoji – O Filme

Tyler Perry, Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween

James Ponsoldt, O Círculo

Ron Shelton, Just Getting Started

Pior Atriz

Kate Beckinsale, Anjos Da Noite – Guerras De Sangue

Katherine Heigl, Paixão Obsessiva

Dakota Johnson, Cinquenta Tons Mais Escuros

Felicity Jones, Collide

Jennifer Lawrence, Mãe!

Tyler Perry, Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween

Amy Poehler, The House

Rene Russo, Just Getting Started

Emma Watson, O Círculo

Naomi Watts, O Livro de Henry

Pior Ator

Mark Wahlberg, Pai em Dose Dupla 2 e Transformers: O Último Cavaleiro

Tom Cruise, A Múmia

Johnny Depp, Piratas do Caribe: A Vingança De Salazar

Jamie Dornan, Cinquenta Tons Mais Escuros

Zac Efron, Baywatch

Will Ferrell, Pai em Dose Dupla 2

Tom Hanks, O Círculo

Charlie Hunnam, Rei Arthur – A Lenda da Espada

Dwayne Johnson, Baywatch

Tommy Lee Jones, Just Getting Started

Matthew Mcconaughey, A Torre Negra

Pior ator coadjuvante

Javier Bardem, Mãe! e Piratas Do Caribe: A Vingança De Salazar

Jim Belushi, Roda Gigante

Russell Crowe, A Múmia

Josh Duhamel, O Instituto; Esta É Sua Morte; e Transformers: O Último Cavaleiro

Mel Gibson, Pai Em Dose Dupla 2

Anthony Hopkins, Collide e Transformers: O Último Cavaleiro

Ben Kingsley, Collide

Jude Law, Rei Arthur – A Lenda Da Espada

John Lithgow, Pai Em Dose Dupla 2

Justin Timberlake, Roda Gigante

Pior atriz coadjuvante

Kim Basinger, Cinquenta Tons Mais Escuros

Kristen Bell, Perfeita é a Mãe 2

Sofia Boutella, A Múmia

Alexandra Daddario, Baywatch

Laura Haddock, Transformers: O Último Cavaleiro

Goldie Hawn, Snatched!

Michelle Pfeiffer, Mãe!

Susan Sarandon, Perfeita é a Mãe 2

June Squibb, Mesa 19

Kate Winslet, Roda Gigante

Pior roteiro

Mãe! – Darren Aronofsky

A Múmia – David Koepp, Christopher McQuarrie e Dylan Kussman

Baywatch – Mark Swift e Damian Shannon

Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween – Tyler Perry

Chips – Dax Shepard

O Círculo – James Ponsoldt e Dave Eggers

Pai em Dose Dupla 2 – Sean Anders e John Morris

A Torre Negra – Akiva Goldsma, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen e Nikolaj Arcel

Emoji – O Filme – Tony Leondis, Eric Siegel e Mike White

Cinquenta Tons Mais Escuros – Niall Leonard

The House – Brendan O’Brien e Andrew Jay Cohen

Just Getting Started – Ron Shelton

Rei Arthur – A Lenda Da Espada – Joby Harold, Guy Ritchie e Lionel Wigram

Piratas do Caribe: A Vingança De Salazar – Jeff Nathanson

Transformers: O Último Cavaleiro – Art Marcum, Matt Holloway e Ken Nolan

Roda Gigante – Woody Allen

Pior remake, plágio ou sequência

Cinquenta Tons Mais Escuros

Além da Morte

Perfeita é a Mãe 2

Baywatch

Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween

Pai em Dose Dupla 2

Jogos Mortais – Jigsaw

Rei Arthur – A Lenda Da Espada

A Múmia

Piratas Do Caribe: A Vingança De Salazar

Transformers: O Último Cavaleiro

Pior combinação na tela

Qualquer combinação de dois personagens, dois brinquedos eróticos ou duas posições sexuais – Cinquenta Tons Mais Escuros

Qualquer combinação de dois humanos, dois robôs ou duas explosões – Transformers: O Último Cavaleiro

Quaisquer dois personagens cansativos – Roda Gigante

Tyler Perry com um vestido velho – Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween

Quais quer piores mães – Perfeita é a Mãe 2

Quaisquer dois emojis – Emoji – O Filme

Tommy Lee Jones com Rene Russo, Morgan Freeman ou a cascavel na bolsa – Just Getting Started

Quaisquer personagens de sunga ou biquíni – Baywatch

Tom Hanks e Emma Watson – O Círculo

Johnny Depp e sua velha atuação de bêbado – Piratas Do Caribe: A Vingança De Salazar