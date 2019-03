‘Los Silencios’, premiado filme de Beatriz Seigner, trata da questão dos refugiados; veja trailer

Programado para estrear em 11 de abril, o filme Los Silencios, de Beatriz Seigner, ganhou trailer oficial.

Longa estreou na Quinzena dos Realizadores do 71º Festival de Cannes e conta a história de Amparo (Marleyda Soto), que foge com seus filhos pequenos do conflito armado colombiano e encontra o pai das crianças (Enrique Diaz), que estava desaparecido, vivendo em uma ilha povoada por fantasmas no Rio Amazonas, na fronteira entre a Colômbia, o Peru e o Brasil.

Confira o trailer: