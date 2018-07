Com Patricia Pillar e baseado em Hilda Hilst, longa ‘Unicórnio’ ganha trailer

Dirigido por Eduardo Nunes, o longa Unicórnio é baseado em duas histórias de Hilda Hilst e tem estreia prevista para o dia 16 de agosto, mas com exibição confirmada, no dia 28 de julho, na Flip – Festa Literária Internacional de Paraty, no Cinema da Praça.

Na história, Maria, vivida por Barbara Luz, aguarda com a mãe, interpretada por Patrícia, a volta de seu pai (Zécarlos Machado). A relação das duas muda com a chegada de um outro homem (Lee Taylor) à rústica casa de campo em que moram.

No elenco, Patrícia Pillar, Barbara Luz, Zécarlos Machado e Lee Taylor.