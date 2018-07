Longa ‘Coração de Cowboy’ faz homenagem ao universo sertanejo de Chitãozinho e Xororó

Dirigido por Gui Pereira, o longa Coração de Cowboy leva para o cinema o mundo sertanejo, prestando homenagem ao universo da dupla Chitãozinho e Xororó. Estreia prevista para setembro.

Na trama, Gabriel Sater é Lucca, um jovem que ama a música sertaneja, mas para alcançar o sucesso, precisa se render ao som mais comercial. Mesmo chegando ao topo, o rapaz vive dilemas e decide retornar às suas raízes em busca de inspiração.

Filho mais de Almir Sater, Gabriel, além de músico, ficou conhecido por suas participações na novela Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Ruy Barbosa, no musical Nuvem de Lágrimas e ainda participou do filme Malasartes e o duelo com a morte, de Paulo Morelli.

Também no elenco, Thaila Ayala, Jackson Antunes, Thaís Pacholek, Françoise Forton, com participação especial de Chitãozinho & Xororó, Marcos e Belutti, Família Lima, Rio Negro e Solimões, Maurício Manieri.

A tilha sonora ficou por conta de Lucas Lima, que incluiu clássicos da dupla como Evidências, Saudade de Minha Terra, Não Desligue o Rádio, Deixei de ser Cowboy por Ela, além de canções originais compostas por Lucas para o filme.