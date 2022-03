Lollapalooza 2022: Público chega ao festival em clima de festa e ansioso pelos shows

Ana Lourenço e Patrick Freitas

Após 2 anos de espera, os portões do Autódromo de Interlagos finalmente foram abertos para o Lollapalooza 2022. O público encontra grandes filas na Avenida Interlagos, mas que segue um fluxo rápido.

“Está mais organizado que em 2019. A fila e as entradas estão organizadas e seguindo rápido”, afirmou Osman Reis, 39, aqui de São Paulo. A maioria do público está sem a máscara, um ponto de estranhamento para Gabriel Maroti, 23 anos, vindo de Curitiba. “Dá um pouco de aflição, mas como o ambiente é aberto, estamos confiantes”. O grupo comprou ingressos em 2019, assim como grande parte dos ouvidos pelo Estadão.

Apesar da abertura só ter acontecido por volta de meio-dia, já existem muitos fãs colados na grade dos palcos. Nesta sexta, 25, os artistas mais esperados são Doja Cat, Pabllo Vittar e The Strokes. Mas existem grandes expectativas dos dos fãs por Machine Gun Kelly e JXDN.

“Machine está trazendo o emo de volta. O melhor estilo musical”, afirma Rogério Trentin, 27 anos, fã do cantor desde 2017. A onda do rock e emo é uma das fortes representantes no festival, que conta com Fresno, A Day To Remember e Detonautas.

O grupo de amigas Ana Júlia,21, Maria Eduarda, 18 e Gabriela de 17, vindas de Lavras, em Minas Gerais, organizou um esquema para garantir presença em todos os shows do único dia que vieram ao festival. “Detonautas primeiro, JXDN, Matue e depois, Doja Cat. Vamos conseguir na cotovelada”.