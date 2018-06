Lolla Party: Tash Sultana vai fazer show solo em São Paulo

A cantora australiana Tash Sultana vai fazer um show solo em São Paulo, como Lolla Party, programação paralela do Lollapalooza Brasil 2018. A apresentação ocorre no dia 22 de março, no Air Rooftop, no centro da cidade.

No primeiro lote, as entradas custam R$180 (R$90 a meia), e já estão disponíveis pela internet, no site da Tickets For Fun, ou nos pontos de venda.

A australiana, que toca sozinha no palco, tem 22 anos e já galgou vários singles nas paradas da Oceania e da Europa com seu rock psicodélico e alternativo.

Programação completa das Lolla Parties:

20/03 – Anderson .Paak & The Free Nationals – Cine Joia

21/03 – Liam Gallagher – Audio

21/03 – The Neighbourhood – Cine Joia

22/03 – Royal Blood – Cine Joia

22/03 – Zara Larsson e Oh Wonder – Audio

22/03 – Tash Sultana – Air Rooftop

TASH SULTANA

Local: Air Rooftop – R. Formosa, 157 – Centro, São Paulo – SP

Data: Quinta-feira, 22 de março de 2018

Horário: 22h30

Ingressos: R$180 (no primeiro lote; podem chegar a R$240)

Capacidade: 1.200 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Classificação etária: Permitida a entrada de maiores de 18 anos em diante.

Abertura da casa: 1h30 antes do evento.