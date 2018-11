Little Mix lança quinto álbum e prega união entre as mulheres

Por Pedro Rocha, especial para o Estado

Com o fim do grupo americano Fifth Harmony no início deste ano, o britânico Little Mix parecia ser a única grande girlband da música pop a continuar na ativa, até o anúncio, há alguns dias, de que as Spice Girls estão se reunindo para uma nova turnê mundial. “Ficamos muito animadas, elas são lendárias. Queremos ver o show delas”, diz, numa entrevista ao Estado por telefone, uma das quatro integrantes do Little Mix, Leigh-Anne Pinnock.

A jovem, de 27 anos, divide o grupo com Jade Thirlwall, Jesy Nelson e Perrie Edwards. As quatro se juntaram durante o reality show britânico The X Factor, em 2011, e permanecem juntas até hoje. Nesta sexta-feira, 16, lançam o quinto álbum de estúdio, LM5.

“Acho que o segredo para continuarmos juntas é a amizade, temos a sorte de nos dar bem”, acredita Leigh-Anne. “Somos mais que amigas, somos uma família, irmãs, compartilhamos os mesmos objetivos.” As meninas não se preocupam com competição e adoraria que cada vez mais grupos femininos surgissem na música pop. “Está bem solitário aqui, encorajamos as meninas a se juntarem e trabalharem unidas.”

A união feminina é o grande mote do grupo desde a sua formação. Os maiores sucessos do grupo até agora, como Salute e Shout Out To My Ex, falam sobre o poder e a independência das mulheres. Para o novo álbum, a temática não poderia ser diferente e está presente em diversas músicas como Joan of Arc.

“Ainda temos muito a dizer sobre isso, é algo que faz parte do grupo”, afirma Leigh-Anne. “Fazemos músicas para que as pessoas se sintam bem com elas mesmas. E agora, mais do que nunca, com tudo que está acontecendo nas redes sociais, precisamos falar sobre isso”, diz em citação a movimentos como o Time’s Up e #MeToo, em que mulheres têm expressado situações de violência, abusos e misoginia.

A primeira música de trabalho do LM5, Woman Like Me, é uma parceria com uma das mulheres mais poderosas da música mundial no momento, a rapper Nicki Minaj. Desde a sua formação, há sete anos, o Little Mix vem tentando uma colaboração com artista, que só agora aconteceu. “Ela gostou muito dessa música, em particular”, explica Leigh-Anne. Há alguns dias, a música foi apresentada ao vivo pela primeira vez, com a presença de Nicki, e ela comemora. “Foi um sonho, a Nicki é uma rainha, poderia facilmente ser a quinta integrante do Little Mix.”

O grupo pretende entrar em turnê no ano que vem e, finalmente, vir ao Brasil pela primeira vez. “Nossos fãs do Brasil são incríveis e nos mandam muito amor pelas redes sociais, precisamos ir até aí para retribuir todo o carinho.”