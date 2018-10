Kanye West vai almoçar com Donald Trump na Casa Branca

WASHINGTON — O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta quinta-feira, 11, com o músico Kanye West para debater a reforma do sistema penitenciário americano e como prevenir a violência das gangues, entre outras questões, informou nesta terça-feira, 9, a Casa Branca.

“Kanye West virá à Casa Branca para se reunir com o presidente Trump. (…) Os temas tratados incluirão a indústria da manufatura, a reforma do sistema penitenciário, formas de prevenir a violência das gangues e o que pode ser feito para reduzir a violência em Chicago“, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Na visita, o cantor também conversará com o genro e assessor do presidente americano, Jared Kushner, de acordo com o comunicado.

Nos últimos meses, Kanye West enalteceu a figura de Trump e o gesto não passou despercebido para o governante, que agradeceu e retribuiu. O cantor, que chegou a se referir a Trump como “irmão”, defendeu o presidente americano em várias ocasiões, uma postura que gerou polêmica entre seus fãs.

Em maio, Trump recebeu Kim Kardashian, que é casada com o rapper, no Salão Oval da Casa Branca também para falar sobre penitenciárias e condenações. / EFE