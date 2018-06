Justin Timberlake confirma lançamento de novo disco, ‘Man of the Woods’

Depois de quase 5 anos sem um disco de inéditas, o cantor e compositor Justin Timberlake confirmou nesta terça-feira, 2, o lançamento do novo álbum, Man of the Woods, para o dia 2 de fevereiro.

Num vídeo em seu canal, Timberlake diz que “o álbum é inspirado no meu filho, minha esposa, minha família, e, mais do que qualquer coisa que eu já fiz, de onde eu vim, e é pessoal”. O primeiro single oficial do projeto deve sair na próxima sexta-feira, 5.

Em entrevista à Rolling Stone americana, em novembro, o produtor Timbaland deu pistas sobre o trabalho de Timberlake. “A música que acabamos de fazer o colocará em outro patamar”, afirmou na ocasião. Timbaland é um dos produtores mais badalados da indústria musical.

O cantor e ator está atualmente em cartaz nos cinemas no novo filme de Woody Allen, Roda Gigante.