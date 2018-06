‘Johnny English 3.0’ ganha trailer oficial; veja

Foi divulgado nesta quinta-feira, 5, o primeiro trailer de Johnny English 3.0 (Johnny English Strikes Again). Dirigido por David Kerr e estrelado por Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jake Lacye, o filme estreia no Brasil em outubro.

Esse é o terceiro filme da série cômica Johnny English, com Rowan Atkinson (da série Mr. Bean) retornando como o agente secreto “acidental”.

A nova aventura começa quando um ataque cibernético revela a identidade de todos os agentes ativos infiltrados na Grã-Bretanha, deixando Johnny English como a última esperança do serviço secreto. Apesar de estar aposentado, English é convocado e mergulha de cabeça na ação com a missão de encontrar o hacker que está por trás do ataque. Com poucas habilidades e métodos analógicos, Johnny English precisa superar os desafios da tecnologia moderna para tornar a missão bem-sucedida.

Escrito por William Davies, o filme é produzido por Tim Bevan, Eric Fellner, Chris Clark.