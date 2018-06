‘John Wick 3’, com Keanu Reeves, estreia em maio de 2019: veja o trailer

Depois dos dois primeiros e eletrizantes filmes estrelados por Keanu Reeves, fãs do personagem aguardam ansiosos pelo lançamento de John Wick 3, que será em maio de 2019.

O novo capítulo da história do assassino profissional que tenta se aposentar, mas não consegue, traz no elenco nomes como Hiroyuki Sanada, Halle Berry e Laurence Fishburne. Os filmes anteriores foram De Volta ao Jogo (2017) e Um Novo Dia para Matar (2017).

Enquanto o novo John Wick 3 não chega, o jeito é ficar de olho nas novidades sobre a produção.

Algumas imagens de cena e de bastidores já foram divulgadas e um trailer que dá um gostinho especial do que está por vir. Confira.