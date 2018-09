Joaquin Phoenix aparece como o Coringa na primeira imagem oficial do novo filme

A Warner Bros. divulgou nesta sexta, 21, a primeira visão oficial de Joaquin Phoenix como o novo Coringa. Veja no vídeo abaixo:

As filmagens do novo Joker começaram neste mês. O filme vai contar a história de como Arthur Fleck se tornou o vilão de Gotham. Entre os confirmados até agora no elenco estão Robert De Niro, Zazie Beetz (Atlanta), Marc Maron (Glow) e Bryan Callen. Martin Scorsese é o produtor, e Todd Phillips, de Se Beber, Não Case, é o diretor.

O filme deve chegar aos cinemas em outubro de 2019.