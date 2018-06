Jack White anuncia o lançamento de ‘Boarding House Reach’ para 23 de março

Jack White vai lançar Boarding House Reach, seu terceiro álbum solo, no dia 23 de março, pela Sony Music (Third Man/Columbia).

Primeiro projeto do músico em quatro anos, o disco foi gravado no Third Man Studio em Nashville, Tennessee, no Sear Sound, em Nova York, e no Capital Studios, em Los Angeles, Califórnia.

De acordo com um comunicado da gravadora, o álbum foi escrito durante um período de reclusão, quando White se alojou em um apartamento e usou o mesmo tipo de equipamento de quando era adolescente: um gravador de quatro faixas, um mixer simples e instrumentos básicos.

White leva créditos de voz, guitarras, violões, baterias e sintetizadores. Entre outros nomes que participaram do disco, estão o baterista Louis Cato (Beyoncé, Q-Tip, John Legend, Mariah Carey), os baixistas Charlotte Kemp Muhl (The Ghost of a Saber Tooth Tiger) e NeonPhoenix (Kanye West, Lil Wayne, Jay-Z), sintetizadores por DJ Harrison e Anthony “Brew” Brewster (Fishbone, The Untouchables), os tecladistas Neal Evans (Soulive, Talib Kweli, John Scofield) e Quincy McCrary (Unknown Mortal Orchestra, Pitbull), os percussionistas Bobby Allende (David Byrne, Marc Anthony) e Justin Porée (Ozomatli), as backings vocals Esther Rose e Ann & Regina McCrary do trio gospel de Nashville The McCrary Sisters, e também os colaboradores de longa data como os bateristas Daru Jones (Nas, Talib Kweli) e Carla Azar (Autolux, Depeche Mode, Doyle Bramhall II). O cantor e compositor C.W. Stoneking também contribui na faixa Abulia e Akrasia.

A mixagem ficou por conta de Bill Skibbe, Joshua V. Smith e White no Third Man Studio.